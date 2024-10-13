В Тольятти в ДТП попала 75-летняя автомобилистка

188

12 октября на территории региона зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 8 человек.

Одно из ДТП произошло в 10:25 в Автозаводском районе города Тольятти. 75-летняя женщина, управляя автомобилем LADA Granta , двигалась по жилой зоне в направлении бульвара Приморского. В пути следования, в районе дома № 46, при выезде на дорогу с прилегающей территории, не предоставила преимущества в движении автомобилю Toyota Altezza, под управлением 36-летнего водителя, который двигался в направлении проспекта Московского. 75-летняя женщина с места ДТП бригадой скорой медицинской помощи доставлена в медицинское учреждение.