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В Тольятти в ДТП попала 75-летняя автомобилистка

13 октября 2024 13:27
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В Тольятти в ДТП попала 75-летняя автомобилистка

12 октября на территории региона зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 8 человек. 

Одно из ДТП произошло в 10:25 в Автозаводском районе города Тольятти.  75-летняя женщина, управляя автомобилем  LADA Granta , двигалась по жилой зоне в направлении бульвара Приморского. В пути следования, в районе дома № 46, при выезде на дорогу с прилегающей территории, не предоставила преимущества в движении автомобилю Toyota Altezza, под управлением 36-летнего водителя, который двигался в направлении проспекта Московского. 75-летняя женщина с места ДТП бригадой скорой медицинской помощи доставлена в медицинское учреждение.

Теги: ДТП

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