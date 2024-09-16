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В Тольятти участковые пресекли факт фиктивной регистрации 25 иностранных граждан

16 сентября 2024 11:31
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В Тольятти участковые пресекли факт фиктивной регистрации 25 иностранных граждан

По данным полицейских, местная жительница 1965 года рождения с  марта по август текущего года незаконно поставила на миграционный учет 25 иностранных граждан по месту проживания в частном доме, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Участковыми уполномоченными полиции проведен осмотр помещения, опрошены соседи подозреваемой. Установлено, что частный дом не предназначен для проживания такого количества жителей.

Безработная, ранее не судимая злоумышленница неоднократно предупреждалась  сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон.

Задержанная признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что получила за свои «услуги» денежное вознаграждение - свыше 5 тысяч рублей.

Отделом дознания ОП по Центральному району Управления МВД России по г. Тольятти в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей, либо принудительных работ или лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Иностранные граждане сняты с миграционного учета по месту пребывания.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону вызова экстренных служб 102.

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