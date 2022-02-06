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В Тольятти три женщины пострадали в ДТП

6 февраля 2022 12:39
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В Тольятти три женщины пострадали в ДТП

5 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых 8 человек получили ранения различной степени тяжести, один водитель погиб. 

Одно из ДТП произошло в 00-05 час. в Тольятти.  48-летняя женщина-водитель, управляя а/м «Renault Logan», двигалась по ул. Горького в направлении ул. Карла Маркса. В пути следования, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог ул. Горького – ул. Ленина, находясь на второстепенной дороге, допустила столкновение с а/м «Geely Emgrand» под управлением 61-летнего местного жителя.

Тот двигался по главной дороге. После ДТП три женщины: водитель и пассажиры а/м «Renault Logan» бригадой корой медицинской помощи доставлены в больницу, где им, после обследования, медиками рекомендовано амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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