В Тольятти толпа избила местных подростков, угрожая им оружием

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В Тольятти возбуждено уголовное дело после избиения подростков и угрозы оружием, несколько участников драки уже задержаны, сообщили в СУ СКР по Самарской области.

Отмечается, что 20 июня в соцсетях появилось видео, на котором запечатлен момент нападения нескольких молодых людей на подростков 15 и 16 лет. Один из нападавших при этом направляет, предположительно, пистолет в сторону избитого мальчика.

Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц, с использованием предметов в качестве оружия".

В СК добавили, что некоторые участники драки уже установлены, с ними проводятся следственные действия.

Сейчас правоохранители ищут остальных причастных к избиению местных подростков.

Прокуратура региона взяла на контроль ход расследования, пишет Смотрим.