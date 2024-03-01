В Тольятти только один подрядчик изъявил желание заниматься отловом собак

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Подведены итоги конкурсной процедуры на проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

Максимальная цена контракта составляла 6 534 575 рублей. На торги, согласно данным Единой информационной системы в сфере закупок, поступила только одна заявка. С этим подрядчиком и будет заключен контракт.

Срок оказания услуг – до 20 декабря 2024 года. Отловить, по условиям конкурсной документации, необходимо не менее 279 голов.

Перечень услуг предусматривает осмотр отловленных животных ветеринаром, вакцинацию, обработку от паразитов, стерилизацию и передержку в течение 20 дней, пишет СитиТраффик.