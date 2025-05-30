В Тольятти столкнулись и загорелись машины, погиб человек

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Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области сообщает, что по предварительным данным собранным сотрудниками госавтоинспекции, 29 мая примерно в 9:50 в Сызранском районе на федеральной на 916 км трассы М-5 «Урал», произошло столкновение двух транспортных средств Skoda Octavia и грузового транспортного средства Renault Magnum в составе с полуприцепом, перевозившим помидоры. После столкновения обе машины загорелись. На месте работали пожарные-спасатели ПСО 47 противопожарной службы Самарской области, проводились аварийно-спасательные работы, тушение загоревшихся автомобилей.

Машины выгорели полностью, водитель автомобиля Skoda Octavia погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства и подробности произошедшего, пишет Обоз.инфо.