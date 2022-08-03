В Тольятти спасли бабушку и внучку, тонувших в Волге

167

В Тольятти спасатели вызволили из воды бабушку и внучку, которые чуть не утонули в Волге. ЧП произошло в конце июля, неподалеку от Волжского замка, об этом сообщил Николай Ренц в социальных сетях.

Мэр Тольятти отметил, что это далеко не единственный случай. Недавно удалось спасти подростка, который решил взять «Сап-борт» при этом, не умея плавать:

«Кроме того, был спасён подросток, который не умел плавать, но, тем не менее, взял на прокат доску для плавания и отправился покорять водную гладь. От спасательного жилета парень, насколько я знаю, отказался, хотя средство спасения на воде было предложено ему в пункте проката», - отметил Николай Ренц.

Чтобы отдых не омрачился катастрофой необходимо купаться в специально отведенных местах. В сообщении он добавил, что в Автограде есть два оборудованных официальных пляжа - это Итальянский и у Волжского замка.

«Оба они оборудованы буями, заплывать за которые опасно. На каждом из этих пляжей ежедневно организовано дежурство спасателей (не менее 4-х человек на каждом пляже). В хорошую погоду сотрудники Центра гражданской защиты г.о.Тольятти несут службу в акватории на катерах, в ненастное время спасатели дежурят на берегу, но в любую минуту готовы прийти на помощь», - отметил мэр.

Глава Тольятти обратился к владельцам и сотрудникам пунктов проката сап-досок, байдарок и других плавательных средств, чтобы они не выдавали снаряжение без спасательного жилета, пишет ГТРК Самара.