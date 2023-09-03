В Тольятти руководителя организации уличили в невыплате зарплаты работнику

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Общая сумма задолженности составила порядка 300 тысяч рублей.

В отдел полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти обратился местный житель 2000 года рождения, который сообщил, что в отношении него совершены противоправные действия.

Как установили участковые уполномоченные полиции, директор организации по предоставлению образовательных услуг, в которой был официально трудоустроен заявитель, имея задолженность по выплатам перед работником и располагая финансовыми ресурсами и реальной возможностью для ее погашения, допустил полную невыплату заработной платы жителю Тольятти в период его работы в обществе с ограниченной ответственностью. Общая сумма задолженности составила порядка 300 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции установлены и опрошены очевидцы, изучены бухгалтерские документы, собран характеризующий материал и другая информация, значимая для расследования уголовного дела.

В настоящее время на основании собранных участковыми уполномоченными полиции материалов в отношении 50-летнего руководителя возбуждено уголовное дело.