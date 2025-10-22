В Тольятти разыскивают 15-летнего подростка

114

В Тольятти полиция разыскивает 15-летнего Дмитрия Сергеева, который 20 октября ушёл из дома и до настоящего времени не вернулся.

К поискам подключились сотрудники полиции и добровольцы «ЛизаАлерт».

Приметы разыскиваемого: на вид 17 лет, рост 175 см, спортивного телосложения, волосы черного цвета, волнистые, глаза голубого цвета.

Был одет: куртка - ветровка черного цвета, джемпер черного цвета, штаны черного цвета с накладными карманами, берцы черного цвета.

Всех, кто видел молодого человека или знает о том, где он может находиться, просьба обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части ОП по Комсомольскому району У МВД России по городу Тольятти: 93-47-43, 93-47-18, по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33 или по телефону 102.

Фото облМВД