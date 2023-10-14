В Тольятти пьяный водитель на BMW снёс ограждение возле многоквартирного дома

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Сотрудниками Госавтоинспекции в Тольятти оперативно задержан водитель, совершивший в алкогольном опьянении наезд на ограждение возле многоквартирного дома, и скрывшийся с места ДТП.



Сегодня утром в жилой зоне, возле дома 3 на ул. 40 лет Победы, водитель, управляя автомобилем BMW Х5, совершил наезд на забор, после чего скрылся с места происшествия.

Дорожными полицейскими установлена личность и места возможного нахождения правонарушителя. Водитель 1990 года рождения задержан сотрудниками Госавтоинспекции.

При прохождении медосвидетельствования у задержанного установлено состояние опьянения. В отношении тольяттинца собран административный материал. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия. В настоящее время по факту ДТП из лечебных учреждений и от граждан сообщений не поступало, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Самарской области