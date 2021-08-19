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В Тольятти проводят проверку ЧП:  на предприятии мужчине оторвало ногу

19 августа 2021 15:49
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Выявлена публикация тольяттинца о получении им при выполнении работ травмы ноги.

В ходе мониторинга средств массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» выявлена публикация жителя города Тольятти Самарской области о получении им при выполнении работ травмы ноги, повлекшей последующую ампутацию конечности.

По данному факту Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

21 июля мужчина в ТОЛЬЯТТИ / vk.com рассказал о случившемся.

 

Фото:   ТОЛЬЯТТИ / vk.com

Теги: проверка Тольятти ЧП

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