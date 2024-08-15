В Тольятти приостановили работу Сказочного грибка и еще 10 аттракционов

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Индивидуальный предприниматель, оказывающий развлекательные услуги, оштрафован на 30 тысяч рублей.

Прокуроры Автозаводского района Тольятти и сотрудники Госинспекцией Гостехнадзора Самарской области проверили исполнение требований законодательства при оказании развлекательных услуг на аттракционах индивидуальным предпринимателем на развлекательных услуг на аттракционах на улице 70 лет Октября, 31, и выявили нарушения в работе 11 аттракционов, в том числе горки «Маятник», «Надувного батута», «ДЖУМАНДЖИ», «Сказочного грибка», «ТРАМПЛИНа‑1».

Проверяющие установили, что техническое состояние аттракционов не соответствует установленным требованиям: на сидениях есть сколы и трещины, повреждения, истирание ткани поясного ремня в подвесной системе (подъема – опускания). Кроме того, сведения о ежедневной проверке и допуске аттракциона к работе, актов оценки технического состояния аттракциона отсутствуют.

Индивидуальному предпринимателю внесено представление об устранении нарушений закона,а также в отношении него возбуждено административное дело за нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов.

Госинспекциея Гостехнадзора Самарской области оштрафовала его на 30 тыс. рублей.

Работа аттракционов приостановлена до устранения всех имеющихся нарушений, сообщили 15 августа 2024 года в прокуратуре Самарской области, пишет СитиТраффик.