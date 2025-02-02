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В Тольятти пресекли факт фиктивной регистрации порядка 200 иностранцев

2 февраля 2025 12:16
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В Тольятти пресекли факт фиктивной регистрации порядка 200 иностранцев

Участковые уполномоченные отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти пресекли факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.

По данным полицейских, местная жительница 1984 года рождения за два месяца незаконно поставила на миграционный учет порядка 200 иностранных граждан по месту проживания в квартире многоэтажного дома. Однако, как выяснилось в ходе проверки, она не собиралась предоставлять им жилое помещение для фактического проживания.

Сотрудниками полиции проведен осмотр помещения, опрошены жители многоквартирного дома и сотрудники организаций, изъяты документы. Определено, что трехкомнатная квартира не приспособлена и не рассчитана на проживание столь большого числа людей.

Безработная, ранее не судимая злоумышленница неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон.

Задержанная признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что получила денежное вознаграждение свыше 20 тысяч рублей в общей сложности от всех иностранцев.

В отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

В результате проведенных мероприятий иностранные граждане сняты с миграционного учета по месту пребывания.

Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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