В Тольятти после ДТП госпитализированы женщина-водитель и 17-летний пассажир

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Еще одно ДТП 21 сентября произошло в 19:05 час. в Центральном районе Тольятти. 39-летний водитель, находясь за рулем автомашины Соболь, двигался (со включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом) по Автозаводскому шоссе в направлении ул. Южного шоссе. В пути следования, в районе дома № 6 по Автозаводскому шоссе допустил проезд на запрещающий (красный) сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Ravon 2, под управлением 51-летней женщины-водителя Крайновой, которая выезжала на Автозаводское шоссе со стороны парковки торгового центра. С места ДТП госпитализированы женщина-водитель и 17-летний пассажир автомашины Соболь.

