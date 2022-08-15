В Тольятти полицейские задержали пьяного водителя

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Результат освидетельствования нарушителя показал 0,49 мг/л наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, что превышает допустимую норму почти в 3 раза.

Экипажу дорожно-патрульной службы Тольятти во время несения службы поступила информация от активистов общественной организации «Ночной патруль» о том, что по Центральному району Тольятти двигается автомобиль «Лада Гранта», водитель которого, предположительно, находится в состоянии опьянения. Через непродолжительное время полицейские задержали правонарушителя.

За рулем транспортного средства находился 48-летний мужчина, который согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте. Результат освидетельствования показал 0,49 мг/л наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, что превышает допустимую норму почти в 3 раза. В отношении правонарушителя собран материал об административном правонарушении. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Данное нарушение влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО