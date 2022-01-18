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В Тольятти пешеход попал под машину

18 января 2022 12:47
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В Тольятти пешеход попал под машину

17 января  на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП, в которых 7 человек получили ранения различной степени тяжести, один человек погиб. 

Одно из ДТП произошло в 16:30 в Тольятти. Женщина 1978 года рождения, стаж вождения которой составляет 24 года, двигалась на автомобиле «BMW X4» по обводной дороге «Тольятти-Подстепки» со стороны Приморского бульвара. 

В дороге она сбила мужчину 1988 года рождения, который переходил проезжую часть дороги, справа налево по ходу движения транспортного средства в неустановленном для перехода месте. Пешехода госпитализировали в медицинское учреждение. В настоящее время его здоровью ничего не угрожает.

Теги: ДТП

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