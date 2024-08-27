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В Тольятти осудили экс-главу департамента городского хозяйства

27 августа 2024 11:27
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В Тольятти осудили экс-главу департамента городского хозяйства

Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Следствием и судом установлено, что в период времени с мая по сентябрь 2023 года осужденный, достоверно зная, что произошедший в ноябре 2022 года обвал дерева на территории общего пользования, повлекший смерть гражданина, произошел вследствие ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками администрации г.о. Тольятти, организовал изготовление подложных документов и направление их в адрес обслуживающей организации.

В ходе расследования указанного уголовного дела были получены данные о том,  что в 2023 году злоумышленник принимал участие в организации изготовления сметной и конкурсной документации по муниципальному контракту на сумму более 37 миллионов рублей на выполнение работ по благоустройству территории на объекте стелы-панно «Радость Труда» в Автозаводском районе в рамках реализации муниципальной программы с заведомо ограничивающими конкуренцию условиями, подготовленными для конкретного поставщика, что повлекло за собой существенное нарушение прав и законных интересов иных организаций в виде ограничения  их участия в открытом конкурсе по данному муниципальному контракту и выполнения работ на вышеуказанном объекте.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административнохозяйственных полномочий, сроком на 2 года 6 месяцев, сообщает СУ СК РФ по Самарской области. 

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