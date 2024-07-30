В Тольятти незаконная постройка располагалась на земельном участке, находящемся в ведении города

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Судебные приставы Автозаводского района №1 г. Тольятти проконтролировали снос объекта самовольного строительства.



Постройка располагалась на земельном участке, находящемся в ведении города и эксплуатировалась без заключения договора аренды. Суд обязал организацию освободить земельный участок от несанкционированной стоянки. Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Автозаводского района №1 г. Тольятти.



Собственнику незаконной постройки неоднократно устанавливался новый срок для добровольного сноса объекта, но организация игнорировала требования должностного лица. За уклонение от выполнения возложенных обязательств она была привлечена к административной ответственности в соответствии со ст.17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера». А также было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Несмотря на примененные меры принудительного воздействия должник не приступал к демонтажным работам.



Поскольку в добровольном порядке исполнять судебное решение должник отказывался, было принято решение о привлечении подрядной организации для разбора самостроя. Понесенные за демонтаж расходы, а также сумма исполнительского сбора, будут взысканы с организации-должника.