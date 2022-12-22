в Тольятти не заканчиваются "резиновые" квартиры

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Местный житель незаконно поставил на миграционный учет 11 иностранных граждан.

Участковые уполномоченные полиции отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти пресекли факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.

По данным полицейских, местный житель 1977 года рождения в период с июля по август текущего года незаконно поставил на миграционный учет 11 иностранных граждан по месту своей регистрации и проживания в квартире многоэтажного дома, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Подозреваемый неоднократно предупреждался сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон.

По информации полицейских, мужчина официально не трудоустроен, ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Задержанный признал вину в содеянном в полном объеме и пояснил, что получил за свои «услуги» денежное вознаграждение свыше 4 тысяч рублей.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону вызова экстренных служб 102.