В Тольятти на крыльце одного из корпусов местной администрации вспыхнул пожар

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В Тольятти в ночь на 22 сентября на крыльце одного из корпусов местной администрации вспыхнул пожар.

— Происшествие зарегистрировали в 03:44 по адресу Белорусская, 33. Горела входная дверь и обшивка потолка. Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров, — прокомментировали произошедшее в ГУ МЧС России по Самарской области.

К счастью, с огнем удалось справиться достаточно быстро. Уже в 04:04 пожарные объявили локализацию очага. В тушении задействовали 25 человек, пишет 63.ру.

Причиной возгорания мог стать поджог.