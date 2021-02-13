В Тольятти мужчина спас сбитую косулю

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В Тольятти вечером, 11 февраля, местные жители обнаружили на трассе раненую косулю.

Мужчина ехал по дороге со стороны поселка Поволжский и в какой-то момент увидел маленькую косулю. Вероятно животное кто-то сбил, и так и оставил на верную гибель.

Однако неравнодушный житель Тольятти не растерялся, а позвонил в службу спасения. Фото и видео раненого олененка тольяттинцы разместили в социальных сетях. Оказалось, что у животного – серьезная травма, передвигаться самостоятельно невозможно. Этот тот случай, когда братьям нашим меньшим требуется помощь человека

«После перенаправили звонок охотоведам, через 10 мин они приехали , закинули теленка в багажник, у косули был открытый перелом заднего копыта» - рассказывает спаситель косули, Сергей Бичахчян.

Мужчина отметил, что если животное выживет, то с утра его осмотрит ветеринар, так ему сообщили охотоведы. Сергей и его жена очень переживают за судьбу олененка и надеются, что его история закончится счастливо.

«Надеюсь, всё будет хорошо. Очень красивый с большими глазами» – отметил Сергей.

Другие подробности о судьбе косули пока неизвестны, пишет ГТРК Самара.

Фото: скрин видео.