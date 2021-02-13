Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти мужчина спас сбитую косулю
В Тольятти мужчина спас сбитую косулю
В пачке сигарет у тольяттинца хранились наркотики
В пачке сигарет у тольяттинца хранились наркотики
Рабочие столкнутся с проблемами при строительстве развязки на Ново-Садовой в Самаре
Рабочие столкнутся с проблемами при строительстве развязки на Ново-Садовой в Самаре
По мнению специалиста, в любом случае к окрашиванию животных причастен человек.
Ветеринар заявил о причастности людей к окрашиванию собак в голубой цвет
Из-за санкций WADA на чемпионатах мира и Олимпийских играх флаг и гимн РФ находятся под запретом.
Фигуристы выбрали Чайковского. Фрагмент концерта будут использовать в качестве гимна на ЧМ
На сегодняшний день  привито более 57 000 человек, из них завершили вакцинацию почти  10000 человек.
В регион поступило более 23000 доз вакцины ГамКовидВак
Легендарная личность, профессионал высочайшего уровня, Евгений Артёмович всю свою жизнь посвятил любимому делу, более семи десятилетий проработав в машиностроении.
Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни заслуженного ветерана АВТОВАЗа Евгения Башинджагяна
Также с детьми будут работать волонтеры и психологи.
Омбудсмен взяла на личный контроль жизнеустройство детей, которых мать оставила на морозе
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.94
0.18
EUR 89.61
0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Читай. Дари. Люби»: Книжный фримаркет в СОУНБ
В селе Камышла пройдут соревнования по пневмо-биатлону
Изобретение Адольфа Сакса зазвучит в «Жигулевской долине»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Тольятти мужчина спас сбитую косулю

13 февраля 2021 10:57
19
В Тольятти мужчина спас сбитую косулю

В Тольятти вечером, 11 февраля, местные жители обнаружили на трассе раненую косулю.

Мужчина ехал по дороге со стороны поселка Поволжский и в какой-то момент увидел маленькую косулю. Вероятно животное кто-то сбил, и так и оставил на верную гибель.

Однако неравнодушный житель Тольятти не растерялся, а позвонил в службу спасения. Фото и видео раненого олененка тольяттинцы разместили в социальных сетях. Оказалось, что у животного – серьезная травма, передвигаться самостоятельно невозможно. Этот тот случай, когда братьям нашим меньшим требуется помощь человека

«После перенаправили звонок охотоведам, через 10 мин они приехали , закинули теленка в багажник, у косули был открытый перелом заднего копыта» - рассказывает спаситель косули, Сергей Бичахчян.

Мужчина отметил, что если животное выживет, то с утра его осмотрит ветеринар, так ему сообщили охотоведы. Сергей и его жена очень переживают за судьбу олененка и надеются, что его история закончится счастливо.

«Надеюсь, всё будет хорошо. Очень красивый с большими глазами» – отметил Сергей.

Другие подробности о судьбе косули пока неизвестны, пишет ГТРК Самара.

Фото: скрин видео.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Закон
12 февраля 2021  10:25
В Самарской области прошла Всероссийская акция Узнай о своих долгах»
В Самарской области прошла Всероссийская акция «Узнай о своих долгах»
В результате проведения акции окончено 86 исполнительных производств на сумму почти 300 тысяч рублей. Закон
491
11 февраля 2021  22:01
Задержан индивидуальный предприниматель, подозреваемый в оказании услуг, которые повлекли по неосторожности смерть человека.
В Самаре при пожаре на  складе погибла женщина
Задержан индивидуальный предприниматель, подозреваемый в оказании услуг, которые повлекли по неосторожности смерть человека. Закон
746
11 февраля 2021  16:52
1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому социальные сети должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент.
РКН предлагает дополнить закон о регулировании соцсетей административной ответственностью
1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому социальные сети должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент. Закон
772
11 февраля 2021  14:17
Возбуждено уголовное дело.
В Аэропорту самарские таможенники задержали россиянина с сильнодействующими веществами 
Возбуждено уголовное дело. Закон
618
10 февраля 2021  09:17
В прокуратуре Самары ежедневно осуществляется прием граждан
    Личный прием граждан прокурором г. Самары Ярыгиным А.В. осуществляется каждую среду. Закон
714
9 февраля 2021  23:54
Следствие просило заключить обоих в СИЗО, однако суд ограничился более мягкой мерой пресечения – запретом определенных действий.
Прокуратура потребовала аннулировать договоры дочери Баталова с Дрожжиной
Следствие просило заключить обоих в СИЗО, однако суд ограничился более мягкой мерой пресечения – запретом определенных действий. Закон
1233
9 февраля 2021  22:52
Как сообщил источник в правоохранительных органах, в рамках этого дела были допрошены актер и его бывший адвокат Эльман Пашаев.
Следствие проверит информацию о возможном подкупе свидетелей по делу Ефремова
Как сообщил источник в правоохранительных органах, в рамках этого дела были допрошены актер и его бывший адвокат Эльман Пашаев. Закон
1063
Весь список
Происшествия
13 февраля 2021  10:57
В Тольятти мужчина спас сбитую косулю
В Тольятти мужчина спас сбитую косулю
Вероятно животное кто-то сбил , и так и оставил на верную гибель. Происшествия
18
12 февраля 2021  22:22
Также с детьми будут работать волонтеры и психологи.
Омбудсмен взяла на личный контроль жизнеустройство детей, которых мать оставила на морозе
Также с детьми будут работать волонтеры и психологи. Происшествия
445
12 февраля 2021  18:11
Предполагаемы виновник ДТП водитель автомобиля «Фольцваген» с места ДТП скрылся.
В Камышлинском районе полицейские задержали предполагаемого виновника смертельного ДТП
Предполагаемы виновник ДТП водитель автомобиля «Фольцваген» с места ДТП скрылся. Происшествия
459
Весь список
Криминал
13 февраля 2021  10:31
В пачке сигарет у тольяттинца хранились наркотики
В пачке сигарет у тольяттинца хранились наркотики
Со слов задержанного, вещество он приобрел через мессенджер, перевел денежные средства электронным платежом. Криминал
38
12 февраля 2021  13:14
В преддверии 14 февраля, 23 февраля, 8 марта растет количество покупок в интернете, чем могут воспользоваться мошенники.
В преддверии 14 февраля, 23 февраля, 8 марта растет количество покупок в интернете, чем могут воспользоваться мошенники
Опасность представляют письма якобы из интернет-магазинов, в которых предлагаются подарки, скидки, выгодные акции или используются другие уловки.  Криминал
481
12 февраля 2021  12:57
В Самаре у нервной пассажирки нашли наркотики в кармане
В Самаре у нервной пассажирки нашли наркотики в кармане
По данным полицейских, ранее подозреваемая привлекалась к уголовной ответственности за кражу, грабёж и за незаконное хранение наркотических средств. Криминал
402
Весь список
Видео
9 февраля 2021  13:40
Самарцев предупреждают, как не стать жертвой обманщиков
Самарцев предупреждают, как не стать жертвой обманщиков
Видеоролики Банка России с простыми правилами, чтобы не стать жертвой обманщиков.
Криминал
4712
4 февраля 2021  09:38
В Самарской области в 20 раз увеличили финансирование меры поддержки семей по соцконтракту
В Самарской области в 20 раз увеличили финансирование меры поддержки семей по соцконтракту
Впервые такая помощь в этом году будет предоставляться на условиях софинансирования из федерального (681,8 млн. руб.) и регионального (367,1 млн. руб.) бюджетов
Экономика региона
9792
4 февраля 2021  09:30
Дмитрий Азаров: Более двух миллионов жителей Самарской губернии получат соцвыплаты
Дмитрий Азаров: Более двух миллионов жителей Самарской губернии получат соцвыплаты
Почти 35 миллиардов рублей направлено на соцпомощь жителям области в 2021 году.
Экономика региона
9259
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
49211
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
50948
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
50439
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Строительство нового моста через реку Сок планируют завершить на год раньше срока.
12 февраля 2021  16:50 
Две стороны нового сокского моста «встретятся» уже на следующей неделе
Строительство нового моста через реку Сок планируют завершить на год раньше срока. Благоустройство региона
1534
Четыре дня подряд по 10 человек умирают от коронавируса в Самарской области
12 февраля 2021  12:50 
Четыре дня подряд по 10 человек умирают от коронавируса в Самарской области
В Самарской области за сутки на 12 февраля выявлен 300 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
1169
Маски обязательны: в Самаре усилен контроль за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора 
12 февраля 2021  12:45 
Маски обязательны: в Самаре усилен контроль за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора 
Пристальное внимание уделяется продовольственным магазинам и пунктам общественного питания мини-формата. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1062
ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях
12 февраля 2021  12:27 
ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях
Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза... Политика региона
1857
В Самаре продолжается прием заявок на участие во всероссийской массовой лыжной гонке Лыжня России-2021»
12 февраля 2021  11:55 
В Самаре продолжается прием заявок на участие во всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2021»
 В этом году в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией не предусмотрена концертно-развлекательная программа и детский забег. Спорт в регионе
1146
Весь список
Акценты
Строительство нового моста через реку Сок планируют завершить на год раньше срока.
12 февраля 2021  16:50 
Две стороны нового сокского моста «встретятся» уже на следующей неделе
Строительство нового моста через реку Сок планируют завершить на год раньше срока. Благоустройство региона
1556
ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях
12 февраля 2021  12:27 
ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях
Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза... Политика региона
1877
Дмитрий Азаров поддержал проект благоустройство парка на Крымском озере.
11 февраля 2021  15:49 
Кинель становится городом чистых озёр 
Дмитрий Азаров поддержал проект благоустройство парка на Крымском озере. Благоустройство региона
2114
Весь список
Прямая речь/Интервью
Самарская область сократила бюджет Крыльев Советов почти в два раза
8 февраля 2021  17:34 
Самарская область сократила бюджет «Крыльев Советов» почти в два раза
Гендиректор «Крыльев» Евгений Калакуцкий прокомментировал экономическую ситуацию клуба. Экономика региона
5581
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
28 января 2021  13:25 
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
14706
После крупной победы
19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
20968
Весь список
Новости Тольятти
12 февраля 2021  20:12
Защищающую здания от нежелательной влаги без демонтажа и утилизации кровельных покрытий.
Резидент «Жигулевской долины» создал инновационную жидкую кровлю
Защищающую здания от нежелательной влаги без демонтажа и утилизации кровельных покрытий. Новости Тольятти
911
12 февраля 2021  10:30
Старшеклассники из Тольятти поднялись на лестницу социального успеха
Старшеклассники из Тольятти поднялись на лестницу социального успеха
11 февраля состоялась заключительная встреча, где участники рассказали о своём участии и поделились впечатлениями. Новости Тольятти
1110
10 февраля 2021  14:25
Участие в нем примут спортсмены из Австрии, Германии, Италии, Казахстана, Нидерландов, России, Чехии и Финляндии.
Тольятти принимает личный чемпионат мира по мотогонкам на льду
Участие в нем примут спортсмены из Австрии, Германии, Италии, Казахстана, Нидерландов, России, Чехии и Финляндии. Новости Тольятти
3170
Весь список