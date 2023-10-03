В Тольятти мальчик получил серьезную травму, упав с горки

Я нашел ошибку
Главные новости:
В гости к школьникам 1 и 3 классов пришел сказочный герой Теплослав, вместе с которым ребята отвечали на вопросы веселой викторины.
Энергетики «Т Плюс» открыли очередной сезон уроков энергобезопасности и экологии для самарских школьников
. До 15 ноября на официальном сайте фестиваля принимают заявки от творческих объединений.
Стартовал V сезон Окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье»
Необходимо ускорить преобразования в историческом центре Самары.
Виктор Кудряшов провел совещание по развитию исторического центра областной столицы
Звучание электросирен означает сигнал «Внимание всем!».
4 октября в Самаре  будут включены электросирены и сиренно-речевые установки
С 1 по 7 октября Самарский институт культуры принимает проект «Созвучия Поволжья: культурная точка роста» – победитель федерального конкурса «Росмолодежь».
В Самаре, в МКТК «Дирижабль», впервые выступит мультиинструментальный молодежный оркестр
Ожидается, что в Тольятти на Всероссийскую спартакиаду соберутся около 300 особенных спортсменов из 23 регионов страны.
В Тольятти пройдет Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады по легкой атлетике и художественной гимнастике 
В соревнованиях принимают участие более 300 сотрудников полиции со всей России.
В спортивном комплексе ЦСКА ВВС Самары стартовал чемпионат МВД по плаванию
В Самарской губернии стартовала региональная общественная Акция «Благородство»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.48
1.07
EUR 103.87
0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарском зоопарке пройдет "Всемирный день животных"
В Самарском парке Дружба покажут ретро-автомобили
Музей Эльдара Рязанова: открытие выставки «История дома на ул. Саратовской»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти мальчик получил серьезную травму, упав с горки

3 октября 2023 12:36
193
В Тольятти мальчик получил серьезную травму, упав с горки

С места ЧП ребенка увезли на скорой.

Вечером в понедельник, 2 октября, в автограде произошло ЧП на детской площадке. Там мальчик неудачно упал с горки.

Инцидент произошел во дворе дома № 18 по бульвару Гая. Ситуацию прокомментировал мэр Тольятти.

— Связался с главврачом станции скорой помощи. Бригада медиков приехала на вызов оперативно. Мальчика отвезли в реанимационное отделение Тольяттинской городской детской больницы, — сообщил Николай Ренц.

По словам главы автограда, мальчик учится в четвертом классе. Его травма достаточно серьёзная, но ребенок находится в сознании, пишет 63.ру.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарский театр драмы приглашает на экскурсии
3 октября 2023  11:58
Самарский театр драмы приглашает на экскурсии
356
Самарцев приглашают на городской фестиваль «Назад в город»
3 октября 2023  10:51
Самарцев приглашают на городской фестиваль «Назад в город»
499
В Самаре открыли благоустроенный сквер Первых космонавтов
2 октября 2023  13:56
В Самаре открыли благоустроенный сквер Первых космонавтов
455
Дмитрий Азаров поздравил в праздником работников среднего профессионального образования
2 октября 2023  12:40
Дмитрий Азаров поздравил в праздником работников среднего профессионального образования
390
В Самаре тепло поступили уже в 95% объектов соцсферы
2 октября 2023  12:25
В Самаре тепло поступило уже в 95% объектов соцсферы
489
Весь список