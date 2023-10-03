В Тольятти мальчик получил серьезную травму, упав с горки

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С места ЧП ребенка увезли на скорой.

Вечером в понедельник, 2 октября, в автограде произошло ЧП на детской площадке. Там мальчик неудачно упал с горки.

Инцидент произошел во дворе дома № 18 по бульвару Гая. Ситуацию прокомментировал мэр Тольятти.



— Связался с главврачом станции скорой помощи. Бригада медиков приехала на вызов оперативно. Мальчика отвезли в реанимационное отделение Тольяттинской городской детской больницы, — сообщил Николай Ренц.

По словам главы автограда, мальчик учится в четвертом классе. Его травма достаточно серьёзная, но ребенок находится в сознании, пишет 63.ру.