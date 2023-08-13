В Тольятти ищут без вести пропавшего 11-летнего мальчика

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Внимание! Розыск несовершеннолетнего!

Сотрудники полиции ведут розыск без вести пропавшего 11-летнего Асадбека, проживающего в г. Тольятти, который 12 августа текущего года вышел из дома, расположенного на ул. Калмыцкая и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Ориентировка с приметами мальчика направлена в службы и подразделения полиции, организации правоохранительной направленности и волонтерские организации.

Помощь в розыске мальчика оказывают представители добровольческого общественного объединения «Лиза Алерт» и жители города.

Приметы разыскиваемого: на вид 11 лет, среднего телосложения, рост 124 см, волосы русые, короткие, глаза карие

Была одет: футболка серого цвета с рисунком посередине в виде человека в балахоне красного цвета с номером 6 на спине и буквенными обозначениями, джинсовые шорты синего цвета, кроссовки черного цвета со вставками белого цвета.

При себе может иметь рюкзак синего цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просьба сообщить по телефону дежурной части отдела полиции по Центральному району У МВД России по г. Тольятти по телефонам: 8 8482-93-48-62, 93-49-87, 102 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшет. Конфиденциальность гарантирована.