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В Тольятти иномарка врезалась в мотоциклиста

19 апреля 2021 13:06
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В Тольятти иномарка врезалась в мотоциклиста

18 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП с пострадавшими. 

Одно из ДТП произошло в 18:20 в Тольятти. Мужчина 1981 года рождения, управляя автомобилем «Киа», двигался по грунтовой дороге садового товарищества «Дачное-1» по 4-ой линии со стороны леса в направлении ул. Никонова. В пути следования, на равнозначном нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу транспортному средству, приближающемуся справа, в результате чего допустил столкновение с мотоциклом «Балт», под управлением водителя 1975 года рождения. В результате ДТП пострадал мотоциклист, ему было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД. 

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