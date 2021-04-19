В Тольятти иномарка врезалась в мотоциклиста

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18 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 18:20 в Тольятти. Мужчина 1981 года рождения, управляя автомобилем «Киа», двигался по грунтовой дороге садового товарищества «Дачное-1» по 4-ой линии со стороны леса в направлении ул. Никонова. В пути следования, на равнозначном нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу транспортному средству, приближающемуся справа, в результате чего допустил столкновение с мотоциклом «Балт», под управлением водителя 1975 года рождения. В результате ДТП пострадал мотоциклист, ему было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.