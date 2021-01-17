В Тольятти иномарка сбила женщину

41

16 января на территории Самарской области зарегистрировано 11 ДТП с пострадавшими. При этом, 13 человек получили ранения различной степени тяжести. Погиб один человек. По вине нетрезвых водителей аварий не совершено.

Одно из ДТП произошло в 09:35 в Тольятти. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что мужчина 1985 года рождения, управляя автомобилем «Форд», двигался по улице Свердлова со стороны улицы Ворошилова в направлении улицы Автостроителей. В пути следования автолюбитель, допустил наезд на 37-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.