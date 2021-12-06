В Тольятти иномарка сбила пешехода

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5 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых 5 человек получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в 7:00 в Тольятти. Водитель 1958 года рождения, который к административной ответственности за нарушения ПДД в текущем году привлекался 28 раз, двигался на автомобиле «Kia Sorento» по ул. Дзержинского. В районе дома № 49 по ул. Дзержинского допустил наезд на мужчину 1977 года рождения, который пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства в неустановленном месте (вне пешеходного перехода). В результате ДТП пострадавшего пешехода госпитализировали в медицинское учреждение.