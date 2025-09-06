В Тольятти грабитель на лестнице отобрал у женщины золотую цепочку

123

В августе в полицию Тольятти обратилась местная жительница 1960 года рождения, которая сообщила, что несколько минут назад на лестничном марше в подъезде одного из домов на улице Победы, неизвестный сорвал с ее шеи золотую цепочку с кулоном и скрылся.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили места расположения камер видеонаблюдения, в зону видимости которых входит место происшествия, и изъяли записи, где запечатлён возможный злоумышленник.

Оперуполномоченные уголовного розыска, узнав по видео ранее неоднократно судимого за имущественные преступления местного жителя 1978 года рождения, располагая информацией о местах его возможного нахождения, задержали мужчину и доставили в отдел полиции.

При личном досмотре в присутствии понятых у задержанного полицейские изъяли золотые украшения, которые потерпевшая уверенно опознала, как свои.

Злоумышленник признал вину в совершении противоправного деяния и подробно рассказал о случившемся. По его словам, находясь в одной из городских аптек, он обратил внимание на женщину, имевшую при себе дорогостоящие ювелирные украшения. Приняв решение о совершении хищения, последовал за местной жительницей. Реализовать украшения в ломбард, после совершения грабежа, не успел, так как уже спустя час после случившегося его задержали оперуполномоченные.

В настоящее время отделом дознания отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ "Грабеж". Похищенное имущество возвращено законной владелице.