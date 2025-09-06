Я нашел ошибку
Главные новости:
Минобрнауки расширяет возможности изучения хинди в российских вузах
Минобрнауки расширяет возможности изучения хинди в российских вузах
Жительница Ставропольского района перевела 1 млн рублей мошеннику, который представился сотрудником правоохранительных органов
Жительница Ставропольского района перевела 1 млн рублей мошеннику, который представился сотрудником правоохранительных органов
Минцифры перечислило сервисы, которые останутся доступными при ограничениях
Минцифры назвало сервисы, которые останутся доступными при ограничениях
В Отрадном полицейские изъяли у местного жителя криминальную «соль»
В Отрадном полицейские изъяли у местного жителя криминальную «соль»
В Тольятти грабитель на лестнице отобрал у женщины золотую цепо
В Тольятти грабитель на лестнице отобрал у женщины золотую цепочку
Владимир Путин провел двустороннюю встречу с Вячеславом Федорищевым
Владимир Путин провел двустороннюю встречу с Вячеславом Федорищевым
В пятницу, 5 сентября, в Самарской области с рабочей поездкой находится Президент РФ Владимир Путин. В Самаре он посетил ПАО «ОДК-Кузнецов».
В Самаре Владимир Путин провел совещание по двигателестроению
Это уже вторая рабочая поездка Президента Владимира Путина в Самарскую область за 2025 год. Вопросы двигателестроения в центре внимания.
Президент России Владимир Путин с рабочей поездкой прибыл в Самарскую область 
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.56
0.26
EUR 95.48
0.7
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти грабитель на лестнице отобрал у женщины золотую цепочку

6 сентября 2025 09:00
123
В Тольятти грабитель на лестнице отобрал у женщины золотую цепо

В августе в полицию Тольятти обратилась местная жительница 1960 года рождения, которая сообщила, что несколько минут назад на лестничном марше в подъезде одного из домов на улице Победы, неизвестный сорвал с ее шеи золотую цепочку с кулоном и скрылся.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили места расположения камер видеонаблюдения, в зону видимости которых входит место происшествия, и изъяли записи, где запечатлён возможный злоумышленник.

Оперуполномоченные уголовного розыска, узнав по видео ранее неоднократно судимого за имущественные преступления местного жителя 1978 года рождения, располагая информацией о местах его возможного нахождения, задержали мужчину и доставили в отдел полиции.

При личном досмотре в присутствии понятых у задержанного полицейские изъяли золотые украшения, которые потерпевшая уверенно опознала, как свои.

Злоумышленник признал вину в совершении противоправного деяния и подробно рассказал о случившемся. По его словам, находясь в одной из городских аптек, он обратил внимание на женщину, имевшую при себе дорогостоящие ювелирные украшения. Приняв решение о совершении хищения, последовал за местной жительницей. Реализовать украшения в ломбард, после совершения грабежа, не успел, так как уже спустя час после случившегося его задержали оперуполномоченные.

В настоящее время отделом дознания отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ "Грабеж". Похищенное   имущество возвращено законной владелице.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Владимир Путин провел двустороннюю встречу с Вячеславом Федорищевым
6 сентября 2025  08:04
Владимир Путин провел двустороннюю встречу с Вячеславом Федорищевым
272
В пятницу, 5 сентября, в Самарской области с рабочей поездкой находится Президент РФ Владимир Путин. В Самаре он посетил ПАО «ОДК-Кузнецов».
6 сентября 2025  01:24
В Самаре Владимир Путин провел совещание по двигателестроению
598
Это уже вторая рабочая поездка Президента Владимира Путина в Самарскую область за 2025 год. Вопросы двигателестроения в центре внимания.
5 сентября 2025  22:32
Президент России Владимир Путин с рабочей поездкой прибыл в Самарскую область 
571
В Самаре предложили создать Аллею архитекторов, проектировщиков и изыскателей
5 сентября 2025  13:45
В Самаре предложили создать Аллею архитекторов, проектировщиков и изыскателей
314
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
5 сентября 2025  10:00
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
569
Весь список