В Тольятти горит лес на 6 га

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В субботу, 10 июля, в Центральном районе между автовокзалом и Портпоселком загорелся участок леса. Пожарные из Самары и Тольятти уже несколько часов пытаются потушить возгорание. С первых минут на месте происшествия находится глава города Николай Ренц.

По предварительным данным, огонь распространился на 6 га. Как сообщил Мэр Тольятти на своей странице в Instagram, из-за сильного ветра пламя продвигается в сторону Автозаводского района. На месте работают 300 пожарных и 10 бойлеров. Специалисты проводят опашку территорий, чтобы создать защитную полосу.



Николай Ренц сообщил:

"Заказали авиационную технику для тушения пожара. Ждем. Подразделения борются с огнем поистине героически".

Глава Тольятти также отметил, что сильный ветер усложнил работу пожарных, передает sova.info.

Фото: Николай Ренц/sova.info