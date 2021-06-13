Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре подвел итоги турнир по комплексному единоборству имени Героя России Олега Охрименко
В Самаре подвел итоги турнир по комплексному единоборству имени Героя России Олега Охрименко
Путин рассказал об ожиданиях от встречи с Байденом
Путин рассказал об ожиданиях от встречи с Байденом
Жительница Кинеля незаконно регистрировала иностранцев
Жительница Кинеля незаконно регистрировала иностранцев
В Тольятти два водителя пострадали в столкновении иномарок
В Тольятти два водителя пострадали в столкновении иномарок
В Сызрани за ремонт сетей жилфонда взялись всерьез
В Сызрани за ремонт сетей жилфонда взялись всерьез
Собянин спрогнозировал пик пандемии COVID-19 в Москве в июне–июле
Собянин спрогнозировал пик пандемии COVID-19 в Москве в июне–июле
Житель Октябрьска расплачивался в магазинах чужой банковской картой
Житель Октябрьска расплачивался в магазинах чужой банковской картой
Жители Самары назвали желаемую сумму базового безусловного дохода
Жители Самары назвали желаемую сумму базового безусловного дохода
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.68
-0.52
EUR 87.33
-0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре прошел региональный этап молодежного чемпионата ПФО по «Что? Где? Когда?»
На «Солидарность Арене» завтра начнется фан-фестиваль «Наши парни. Играем за вас!»
В парке Гагарина прошли региональные соревнования школьников «Школа безопасности – 2021»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти два водителя пострадали в столкновении иномарок

13 июня 2021 11:09
100
В Тольятти два водителя пострадали в столкновении иномарок

12 июня на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП с пострадавшими.
Одно из ДТП произошло в Тольятти в 02 час. 20 минут. Водитель 1984 г.р., управляя автомобилем "Датцун", на нерегулируемом перекрестке в районе дома 125 по ул. Шлютова не пропустил автомобиль, который двигался по главной дороге и допустил столкновение с автомашиной "Хендай" под управлением водителя 1996 г.р..

После столкновения автомобили отбросило на припаркованный автомобиль "ВАЗ-2114". В результате ДТП пострадали - водитель а/м "Датцун", который с травмами госпитализирован в лечебное учреждение и водитель а/м "Хендай". Ему назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.

Теги: ДТП иномарки пострадавшие

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре КАМАЗ врезался в Лада Гранта, трое пострадали
09 июня 2021, 13:26
В Самаре КАМАЗ врезался в Лада Гранта, трое пострадали
Ведется проверка. Происшествия
501
В Тольятти автомобилистка сбила пешехода недалеко от перехода
05 июня 2021, 13:46
В Тольятти автомобилистка сбила пешехода недалеко от перехода
В отношении водителя авмобиля вынесли определение о возбуждении административного дела Происшествия
696
На Московском шоссе в Самаре молодой водитель врезался в столб
01 июня 2021, 10:10
На Московском шоссе в Самаре молодой водитель врезался в столб
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, он попал в больницу. Происшествия
982
В центре внимания
Первый тур лиги прошел в рамках фестиваля «ВолгаФэст» на набережной Волги.
12 июня 2021  23:16
В День России Дмитрий Азаров дал старт новому турниру по баскетболу 3х3 «BasketNights»
385
Между Самарой и Тольятти начал курсировать скорый электропоезд Ласточка фото
12 июня 2021  11:30
Между Самарой и Тольятти начал курсировать скорый электропоезд «Ласточка»: ФОТО
1157
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем России
12 июня 2021  10:40
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем России
532
Самозанятым Самарской области помогут с профессиональным продвижением проектов в соцсетях
11 июня 2021  13:51
Самозанятым Самарской области помогут с профессиональным продвижением проектов в соцсетях
731
12 июня в Самаре на площади Куйбышева можно привиться от коронавируса
11 июня 2021  13:34
12 июня в Самаре на площади Куйбышева можно привиться от коронавируса
613
Весь список