В Тольятти два водителя пострадали в столкновении иномарок

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12 июня на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в Тольятти в 02 час. 20 минут. Водитель 1984 г.р., управляя автомобилем "Датцун", на нерегулируемом перекрестке в районе дома 125 по ул. Шлютова не пропустил автомобиль, который двигался по главной дороге и допустил столкновение с автомашиной "Хендай" под управлением водителя 1996 г.р..

После столкновения автомобили отбросило на припаркованный автомобиль "ВАЗ-2114". В результате ДТП пострадали - водитель а/м "Датцун", который с травмами госпитализирован в лечебное учреждение и водитель а/м "Хендай". Ему назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.