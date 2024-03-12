В Тольятти директор задолжал работнику 77 тыс. рублей

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Прокуратурой Комсомольского района г. Тольятти выявлен факт невыплаты свыше двух месяцев заработной платы работнику ООО «ГЕФЕСТ».

Проверкой установлено, что директором ООО «ГЕФЕСТ» работнику не выплачивалась заработная плата в ноябре и декабре 2023 года, а также в январе 2024 года. Долг работодателя за три месяца работы сотрудника составил 77 тыс. рублей.

При этом анализ движения денежных средств на расчетных счетах общества показал, что возможности для выплаты заработной платы работнику у руководителя имелись.Частью 2 ст. 145.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы.

По результатам проверки прокуратурой района материалы направлены в следственный орган для принятия процессуального решения. В результате в отношении директора организации возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры района.