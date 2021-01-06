В Тольятти девушка на тюбинге врезалась в дерево

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5 января вечером прошла очередная эвакуация пострадавшей девушки (1993 г.р.) при спуске на тюбинге. ПМП в лесу, 2 километра на снегоходе до врачей.



"Очередной раз призываю - воздержитесь кататься на «таблетках» в темное время суток. Это опасно!", - пишет руководитель спасателей Тольятти Андрей Дербенев.



"За Макдаком (3Б квартал) есть два спуска. Первый, БЕЗОПАСНЫЙ, практически сразу при заходе в лес. Второй, в 2-х километрах, в глубине леса - ОПАСНАЯ ЗОНА (крутой спуск с массивными деревьями). Там обычно и происходят несчастные случаи, чаще всего в тёмное время суток".