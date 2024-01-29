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В Тольятти девочка получила травму лица во время квеста

29 января 2024 21:57
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Возбуждено уголовное дело.

Ранее в соцмедиа была размещена информация о том, что 29 декабря 2023 года во время квеста 10-летняя девочка получила травму лица.

В результате родители ребенка обратились в медучреждение для оказания помощи их дочери.

 В настоящее время следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". 

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Теги: Тольятти Уголовное дело

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