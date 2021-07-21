В Тольятти дети устроили заплыв в грязной луже после ливня

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Во вторник, 20 июля 2021 года, Тольятти накрыла стихия. Из-за сильного ливня с градом и порывистым ветром в городе были затоплены улицы, поломаны деревья и даже свален башенный кран.

У многих жителей города такая погода вызвала беспокойство, однако местным детишкам погодные условия не доставили никаких неудобств. Более того, ребятня устроила заплыв прямо посреди затопленной улицы рядом с Аэрохоллом. Кадры с проезжей части, снятые очевидцами, появились в социальных сетях, пишет ГТРК Самара.

Многие тольяттинцы заволновались за здоровье ребят, мол, в воде множество вирусов и инфекций, а подобные занятия очень опасны. А некоторые наоборот поддержали детей и поделились рассказами из собственного детства:

"В моё детство тоже детьми любили лужи мерить. Это ж самое весёлое, и здоровые были не болели, аллергиями не страдали",

"Я лет 10 назад попала под ливень и вспомнила детство так радовалась ,что зашла в лужу и прыгала",

Вот оно счастливое детство, а не эти ваши гаджеты. "На их месте должен быть я", - писали в комментариях.