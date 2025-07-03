В Тольятти большегруз врезался в две машины, а одна из них в пешехода

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2 июля на территории Самарской области зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 13 человек, погиб - 1.

В Автозаводском районе Тольятти в 16:02 43-летний водитель, управляя большегрузом MAN, двигался по ул. Южное шоссе со стороны ул. Цеховой в направлении ул. Московский проспект. В пути следования, возле дома № 159, он допустил столкновение с автомобилями, которые остановились на запрещающий сигнал светофора перед пешеходным переходом: Volvo 850 под управлением 47-летнего и Lada Granta под управлением 35-летнего мужчины. После столкновения иномарка по инерции наехала на 50-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий зелёный сигнал светофора. В результате осмотра в лечебном учреждении пешеходу и 14-летнему пассажиру а/м Volvo 850 рекомендовано амбулаторное лечение