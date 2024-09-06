В Тольятти автомойщик вместо выполнения заказа отправился на Сузуки клиента по своим делам

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В дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России городу Тольятти за помощью обратилась местная жительница 1994 года рождения, которая сообщила, что у неё похитили автомобиль марки Suzuki.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия, установили и опросили очевидцев произошедшего.

В ходе опроса заявительница пояснила, что вечером заехала на автомойку, где попросила сделать химчистку салона. Для этого оставила свое транспортное средство работникам на ночь. Когда утром она вернулась за машиной в назначенное время, то обнаружила отсутствие автомобиля.

Оперуполномоченные уголовного розыска опросили персонал, изъяли записи с камер видео наблюдения, расположенных на территории, на которых запечатлен момент хищения ключей и самого транспортного средства. При изучении записей, сотрудники полиции выяснили, что угон иномарки совершил один из автомойщиков - ранее не судимый местный житель 2002 года рождения, который воспользовался возможностью и забрал ключи от машины из офисного помещения.

Располагая информацией о возможных местах нахождения подозреваемого, полицейские задержали молодого человека по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Недалеко от его дома оперативники обнаружили и изъяли похищенную иномарку.

В ходе опроса задержанный вину в содеянном признал и пояснил полицейским, что просто хотел покататься по городу по своим делам, по пути ненадолго заехал домой, где его задержали сотрудники полиции.

Отделом дознания отдела полиции по Автозаводскому району У МВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей, либо ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до пяти лет. Транспортное средство возвращено законной владелице.