В Тольятти автомобилистка врезалась в автобус

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4 марта на территории Самарской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 4 человека.

Одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в 04:05 час. в Центральном районе Тольятти. 41-летняя женщина, управляя автомобилем LADA X-Ray, двигалась по улице Герцена со стороны улицы Мичурина в направлении бульвара 50 лет Октября. В пути следования, возле дома № 91 по улице Ларина, при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущество в движении автобусу ПАЗ, под управлением 61-летнего мужчины, который двигался по улице Ларина в сторону улицы Ленина. Водитель легкового автомобиля доставлена в медицинское учреждение.