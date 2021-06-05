В Тольятти автомобилистка сбила пешехода недалеко от перехода

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4 июня на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП с пострадавшими.

В Тольятти в 21:19 час. 40-летняя женщина - водитель, управляя а/м Chery Kimo S12, двигалась по ул. Дзержинского со стороны ул. Автостроителей в направлении ул. Тополиной. В пути следования, в районе д. 3 по ул. Дзержинского, допустила наезд на 43-летнего пешехода. Мужчина, по данным ГИБДД, переходил проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства вне пешеходного перехода в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода и после аварии доставлен с травмой головы в лечебное учреждение, назначено амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции в отношении водителя авмобиля вынесли определение о возбуждении административного дела, предусмотренного ст. 12.24 КоАП РФ, и усматривают в ее действиях признаки нарушения п. 10.1 ПДД РФ.