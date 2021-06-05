Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре заболели 30 человек.
Районы Самарской области с новыми случаями коронавирусной инфекции
В Самарской области к оздоровлению окружающей среды подключились промышленные гиганты
В Самарской области к оздоровлению окружающей среды подключились промышленные гиганты
В Тольятти автомобилистка сбила пешехода недалеко от перехода
В Тольятти автомобилистка сбила пешехода недалеко от перехода
В Самарской области выявили мошенничестве с использованием служебного положения
В Самарской области выявили мошенничестве с использованием служебного положения
На самарских алиментщиков составили 103 административных протокола
На самарских алиментщиков составили 103 административных протокола
В Самарской области на заводе по производству противопожарных дверей появится 1500 новых рабочих мест
В Самарской области на заводе по производству противопожарных дверей появится 1500 новых рабочих мест
В Самарской области за оборот наркотиков задержали молодую семейную пару
В Самарской области за оборот наркотиков задержали молодую семейную пару
Итоги ПМЭФ-2021 для Самарской области: 60 млрд рублей инвестиций и 12200 рабочих мест
Итоги ПМЭФ-2021 для Самарской области: 60 млрд рублей инвестиций и 12200 рабочих мест
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.27
0.01
EUR 88.75
-0.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают на концертную программу «Россия – одна для всех!»
Уникальный музей на паромах пришвартуется 7 мая в Самаре
Новая выставка пройдет в Тольяттинском краеведческом музее
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти автомобилистка сбила пешехода недалеко от перехода

5 июня 2021 13:46
76
В Тольятти автомобилистка сбила пешехода недалеко от перехода

4 июня на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП с пострадавшими. 

В Тольятти в 21:19 час. 40-летняя женщина - водитель, управляя а/м Chery Kimo S12, двигалась по ул. Дзержинского со стороны ул. Автостроителей в направлении ул. Тополиной. В пути следования, в районе д. 3 по ул. Дзержинского, допустила наезд на 43-летнего пешехода. Мужчина, по данным ГИБДД, переходил проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства вне пешеходного перехода в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода и после аварии доставлен с травмой головы в лечебное учреждение, назначено амбулаторное лечение.
Сотрудники полиции в отношении водителя авмобиля вынесли определение о возбуждении административного дела, предусмотренного ст. 12.24 КоАП РФ, и усматривают в ее действиях признаки нарушения п. 10.1 ПДД РФ.

Теги: ДТП пострадавшие

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На Московском шоссе в Самаре молодой водитель врезался в столб
01 июня 2021, 10:10
На Московском шоссе в Самаре молодой водитель врезался в столб
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, он попал в больницу. Происшествия
821
В Тольятти автомобилистка сбила мотоциклиста
27 мая 2021, 12:49
В Тольятти автомобилистка сбила мотоциклиста
Он двигался в прямом встречном направлении. Происшествия
566
В Тольятти на пешеходном переходе сбил мужчину
26 мая 2021, 11:17
В Тольятти на пешеходном переходе сбил мужчину
Пострадавший попал в больницу. Происшествия
568
В центре внимания
Итоги ПМЭФ-2021 для Самарской области: 60 млрд рублей инвестиций и 12200 рабочих мест
5 июня 2021  11:54
Итоги ПМЭФ-2021 для Самарской области: 60 млрд рублей инвестиций и 12200 рабочих мест
139
Самарцы и гости города смогут сделать прививку от COVID-19 в мобильном пункте на набережной
5 июня 2021  11:26
Самарцы и гости города смогут сделать прививку от COVID-19 в мобильном пункте на набережной
150
Это уже второй форум подряд, на котором Президент упоминает наш регион среди лидеров развития.
4 июня 2021  16:20
Владимир Путин выделил «хорошую динамику» инвестразвития Самарской области
384
Сегодня, 4 июня, возле торгового центра METRO в Самаре можно привиться от коронавируса
4 июня 2021  13:55
Сегодня, 4 июня, возле торгового центра METRO в Самаре можно привиться от коронавируса
364
НОЦ «Инженерия будущего» на ПМЭФ-2021 собрал губернаторов регионов и ведущих научных экспертов России
4 июня 2021  12:38
НОЦ «Инженерия будущего» на ПМЭФ-2021 собрал губернаторов регионов и ведущих научных экспертов России
549
Весь список