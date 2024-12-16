В Тольятти автобус врезался в световую опору

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В соцмедиа размещена информация о том, что 16 декабря в Тольятти произошло ДТП с участием маршрутного автобуса, который врезался в световую опору. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали несколько пассажиров автобуса, в том числе и малолетний ребенок. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь.



По данному факту Центральным межрайонным следственным отделом по городу Тольятти организована доследственная проверка, в рамках которой будут назначены первоначальные судебные экспертизы, истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке, а также выполнены другие проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО