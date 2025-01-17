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В Тольятти автобус проехал по встречке на красный свет

17 января 2025 09:55
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В Тольятти автобус проехал по встречке на красный свет

Сотрудниками полиции во время мониторинга социальной сети Интернет выявлено видео, на котором зафиксированы нарушения ПДД РФ водителем маршрутного автобуса.

Полицейскими в кратчайшие сроки установлена личность мужчины,  осуществившего движение по полосе дороги, предназначенной для встречного движения, и проезд на запрещающий сигнал светофора.

Сотрудникам Госавтоинспекции Тольятти местный житель пояснил, что во время движения принимал меры для недопущения ДТП, однако, просмотрев видеозапись, вину в совершении противоправного деяния признал.

За нарушения требований ПДД РФ, ответственность за которые предусмотрена ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ, в отношении 55-летнего водителя микроавтобуса должностными лицами Госавтоинспекции проводится проверка. В настоящее время составлены соответствующие протоколы о административных правонарушениях.

С правонарушителем полицейские провели профилактическую беседу и еще раз напомнили, что он несет ответственность не только за свою безопасность, но и пассажиров.

Теги: БДД

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