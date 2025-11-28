В Тольятти авто влетело под погрузчик, водитель чудом выжила

27 ноября на территории Самарской области зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало семь человек.

Так, одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в Комсомольском районе Тольятти. В 09:30 час. 42-летняя женщина, управляя автомобилем LADA Kalina, двигалась по улице Железнодорожной со стороны улицы Владимира Поплавского в направлении улицы Дорофеева. В пути следования, возле дома № 11А, не выбрала безопасную скорость для движения и допустила наезд на погрузчик LGCE, под управлением 63-летнего мужчины, который стоял у края проезжей части. Водитель легковой автомашины госпитализирована.

Фото облМВД