В Тольятти аннулировали фиктивные браки с мигрантами

152

Прокуратурой города в ходе надзорной деятельности установлено, что между гражданкой Российской Федерации и гражданином Республики Таджикистан заключен фиктивный брак.

Фактически супруги совместно не проживали, общего хозяйства не вели, каких-либо семейных правоотношений между ними не сложилось. При заключении брака они не преследовали цели создания семьи.

Данный брак был заключен исключительно с целью получения иностранным гражданином разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации в упрощенном порядке, а впоследствии – получения вида на жительство.

Аналогичные факты были установлены при заключении еще одного брака.

Прокуратурой города предъявлено 2 исковых заявления о признании браков недействительными.

В ходе рассмотрения дела судом доводы прокуратуры города нашли подтверждение, требования признаны обоснованными, судом вынесены решения об удовлетворении исков.

После вступления решения суда в законную силу судебные акты будут направлены в уполномоченный орган для рассмотрения вопроса об аннулировании разрешительных документов, выданных иностранным гражданам на основании заведомо ложных сведений.