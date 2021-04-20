В Тольятти 7-летний велосипедист столкнулся с легковушкой на дороге 

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19 апреля, вечером, 51-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ - 2113», двигаясь в жилой зоне на ул. Революционной в Тольятти допустил наезд на 7-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть на велосипеде. В результате происшествия ребенок был госпитализирован.

До 14 лет ребенок может кататься на велосипеде только в специально отведенных местах, где нет автомобилей, это - парки, велодорожки или площадки во дворах. Малыши и дошкольники до 7 лет должны кататься только в сопровождении взрослых.

А для того, чтобы перейти проезжую часть, велосипедисту, независимо от его возраста, необходимо спешиться и катить велосипед по пешеходному переходу рядом с собой. Этот запрет действует в первую очередь ради безопасности самого велосипедиста, так как резко остановиться с тем же успехом, как пешеход, велосипедист не в состоянии. К тому же из-за скорости, с которой движется велосипедист, высока вероятность не заметить приближающийся автомобиль, информирует ГИБДД Тольятти.

Фото: ГИБДД Тольятти