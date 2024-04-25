В Тольятти 31-летний мужчина украл велосипед, чтобы потом перепродать

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В конце марта текущего года в отдел полиции по Автозаводскому району У МВД России по городу Тольятти за помощью обратилась местная жительница и сообщила, что у нее похитили велосипед. Как пояснила полицейским заявительница, транспортное средство хранилось в подъезде одного из многоквартирных домов на улице 40 лет Победы. В ходе опроса женщина предоставила полицейским подробное описание велосипеда, а также сообщила, что оставила его не пристёгнутым тросом. Сумма причиненного ущерба составила 6000 рублей.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и опросили возможных очевидцев произошедшего. Со слов заявителя полицейские составили и распространили среди личного состава наружных служб полиции ориентировку с описанием похищенного имущества.

Оперуполномоченные полиции установили, что к хищению может быть причастен ранее не судимый 31-летний местный житель. Сотрудники уголовного розыска установили места возможного нахождения злоумышленника, задержали мужчину, после чего доставили в территориальный орган внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

При опросе злоумышленник в содеянном сознался и пояснил, что увидел велосипед, не пристегнутый запирающим устройством и решил его взять. В тот же день на улице он продал транспортное средство прохожему, а вырученные от продажи похищенного имущества денежные средства потратил на собственные нужды.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Сотрудники полиции призывают граждан принимать все необходимые меры для сохранности своего имущества и не оставлять двухколесные транспортные средства без присмотра.