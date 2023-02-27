В Тольятти 18-летний водитель врезался в бордюр и столб

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26 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 5 человек.

Одно из ДТП произошло в 19:50 в Комсомольском районе г. Тольятти. 18-летний водитель, находясь за рулем автомашины «Lada Priora», двигался по ул. Кунеевской в направлении ул. Громовой. В пути следования, напротив световой опоры нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил наезд на бордюрный камень с последующим наездом на световую опору справа по ходу движения автомобиля. С места происшествия госпитализированы водитель и его 18-летний пассажир, в медицинское учреждение доставлен 17-летний пассажир, где ему назначено амбулаторное лечение.