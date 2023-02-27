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В Тольятти 18-летний водитель врезался в бордюр и столб

27 февраля 2023 12:54
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В Тольятти 18-летний водитель врезался в бордюр и столб

26 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 5 человек. 

Одно из ДТП произошло в 19:50 в Комсомольском районе г. Тольятти. 18-летний водитель, находясь за рулем автомашины «Lada Priora», двигался по ул. Кунеевской в направлении ул. Громовой. В пути следования, напротив световой опоры нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил наезд на бордюрный камень с последующим наездом на световую опору справа по ходу движения автомобиля. С места происшествия госпитализированы водитель и его 18-летний пассажир, в медицинское учреждение доставлен 17-летний пассажир, где ему назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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