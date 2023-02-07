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В теплицах Самарской области нашли незаконных мигрантов

7 февраля 2023 10:29
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В теплицах Самарской области нашли незаконных мигрантов

На территории Самарского региона на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия, целью которых является проверка соблюдения обязательных требований миграционного законодательства.

Так, сотрудниками Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области проведены проверочные мероприятия на территории тепличных комплексов, расположенных в Волжском районе. В результате проведенных мероприятий выявлено 18 иностранных граждан, осуществлявших трудовую деятельность без оформления соответствующих разрешительных документов.  Данные иностранные граждане привлечены к административной ответственности, предусмотренной ч.  1  ст.  18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации».

Подобные мероприятия на территории Самарской области продолжатся.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.

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