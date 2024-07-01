В темноте две машины столкнулись на 75 километре автодороги Самара-Бугуруслан

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30 июня вечером в 22 часа 33 минуты диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 75 километре автодороги Самара-Бугуруслан.

На место вызова незамедлительно направилось отделение пожарно-спасательной части № 107 вышеуказанного Отряда в количестве 4 человек, а также бригада медицинской скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции.

Произошло лобовое столкновение двух автомобилей: ВАЗ 2109 и Skoda.

В результате дорожной аварии, к сожалению, пострадал человек. Госпитализирован.

Пожарные – спасатели провели аварийно-спасательные работы: стабилизацию транспортных средств, отключение аккумуляторных батарей и деблокирование пострадавшего.