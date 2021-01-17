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В текущем году в Самарской области от угарного газа пострадало 12 человек

17 января 2021 10:47
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В текущем году от угарного газа пострадало 12 человек

В этом году произошли уже 5 случаев отправления угарным газом, к счастью, обошлось без погибших, пострадало 12 человек, из них 5 детей.

Причины данных происшествий - нарушение правил эксплуатации вытяжной газового оборудования и вытяжной системы.

Главное управления МЧС России по Самарской области напоминает жителям региона, как предотвратить отравление угарным газом:

 

1. Используйте только исправное оборудование. 

2. Позаботьтесь о хорошей вентиляции.

3. Чтобы зажечь газовую горелку, сначала поднесите зажженную спичку, а затем плавно и осторожно откройте газовый кран.

4. Не оставляйте включенные газовые горелки без присмотра.

5. Следите за тем, чтобы нагреваемая на газовой плите жидкость не залила пламя горелки.

6. Заметив потухшую горелку, не пытайтесь ее зажечь вновь – это может привести к взрыву. Перекройте кран подачи газа, распахните окна и как следует проветрите кухню.

7. Если в помещении чувствуется запах газа, нельзя зажигать спички, включать свет и электроприборы до момента ликвидации утечки газа и полного проветривания помещения.

8. Если запах газа не исчезает, срочно вызовите аварийную газовую службу по телефону «04».

9. Не подпускайте маленьких детей к газовой плите (баллону) и не разрешайте им играть на кухне.

10. Горящий газ сжигает кислород, поэтому не закрывайте в кухне вентиляционные отверстия и чаще проветривайте ее.

11. На ночь и уходя из дома обязательно перекрывайте кран подачи газа.

12. Не закрывайте печную заслонку, пока угли не прогорели.

13. Автолюбители, не работайте в гараже при работающем двигателе.

 

Коварство угарного газа в том, что его нельзя обнаружить – он не имеет ни запаха, ни цвета. Но попав в организм человека, этот газ начинает воздействовать на гемоглобин, на котором лежит ответственность за снабжение органов человека кислородом. Причем в первую очередь угарный газ воздействует на нервную систему, то есть человек, пораженный угарным газом, просто засыпает и не может принять никаких мер к своему спасению.

Признаки отравления угарным газом

Головная боль, тошнота, рвота, шум в ушах, одышка, кашель, слезящиеся глаза. Состояние у пострадавшего чаще возбужденное, но в некоторых случаях, напротив, наблюдается вялость и сонливость. Может отмечаться нарушение работы вестибулярного аппарата (потеря равновесия, проблемы с координацией движений), расстройства слуха, зрения.

Причины утечки газа:

- неисправность плит, труб, колонок, баллонов;

- неправильная установка газового оборудования;

- слабое крепление шланга;

- неполное закрытие крана;

- заливание огня водой;

- задувание огня сквозняком.

Пламя газовой плиты должно быть ровным и голубого цвета, если оно красное или желтое – надо вызывать мастера, это значит, что газ сгорает не полностью.

Почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекройте его подачу к плите. При этом не курите, не зажигайте спичек, не включайте свет и электроприборы (лучше всего обесточить всю квартиру, отключив электропитание на распределительном щитке), чтобы искра не смогла воспламенить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв.

Основательно проветрите всю квартиру, а не только загазованную комнату, открыв все двери и окна. Покиньте помещение и не заходите в него до исчезновения запаха газа.

При появлении у окружающих признаков отравления газом вынесите их на свежий воздух и положите так, чтобы голова находилась выше ног. Вызовите скорую медицинскую помощь.

 

Берегите себя и своих детей, будьте осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить

по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01»

(все операторы сотовой связи)

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России

по Самарской области

8 (846) 337-72-82

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