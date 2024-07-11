В Татарстане упал легкомоторный экскурсионный самолет, есть погибшие

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В Татарстане упал легкомоторный экскурсионный самолет Cessna-17. Погибли двое взрослых и подросток, один человек тяжело ранен, пишет 63.ру.

Самолет рухнул в районе палаточного лагеря у горы Лобачь и загорелся. О крушении стало известно 10 июля в 09:35, к 10:11 огонь полностью потушили. За это время пламя охватило самолет на площади 24 квадратных метров и сухую растительность на 226 квадратах.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

— Самолет выполнял экскурсионный полет, на его борту находилось четыре человека, в том числе несовершеннолетний. В результате происшествия самолет получил серьезные технические повреждения и загорелся, выжить удалось лишь одному мужчине, который доставлен в медицинское учреждение, — говорится в сообщении Центрального МСУТ СКР.

Всю информацию о трагедии собирают наши коллеги из 116.RU. По их сведениям, выживший — турист из кемпинга, житель Воронежской области. По предварительным данным, у него множественные переломы и ожоги. Погибшие — пилот, женщина и подросток.

Предполагаемые причины катастрофы — техническая неисправность и ошибка пилотирования. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет.