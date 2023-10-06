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Утром в пятницу, 6 октября, в Сызранском районе Самары произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, два человека погибли.

— Авария произошла в 06:45 на 897-м км М-5. По предварительным данным, легковой автомобиль Lada Granta выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом Mercedes-Benz. В легковом автомобиле погибли водитель 1995 года рождения и пассажир (взрослый). Пострадала в ДТП и пассажирка Lada Granta, — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

На момент публикации новости сотрудники ГИБДД еще работали на месте ДТП и выясняли все обстоятельства аварии. На участке, где столкнулись легковушка и фура, организовали реверсивное движение, пишет 63.ру.

Фото: облМВД