в Сызранском районе произошло попутное столкновение четырех автомобилей

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27 декабря на 869 километре трассы М-5 произошло дорожно-транспортное происшествие. Незамедлительно к месту происшествия был направлен расчет пожарно-спасательной части № 185 Отряда № 47 в составе 5 человек, а также вызваны бригада скорой медицинской помощи, сотрудники территориальной Госавтоинспекции.

По прибытии на место в 9:42 пожарные-спасатели установили, что произошло попутное столкновение четырех транспортных средств: грузового автомобиля Ford, ГАЗ (Газель дорожной службы), автовоза Mercedes, легкового автомобиля LADA Kalina. Личный состав провел аварийно -спасательные работы: сбор информации, отключение аккумуляторных батарей. К счастью, пострадавших и погибших нет.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"